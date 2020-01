ASSE : Claude Puel salue les progrès d’une recrue estivale

true

La campagne de recrutement de l’ASSE, l’été dernier, n’est pas une franche réussite pour l’instant. Hormis Denis Bouanga et Zaydou Youssouf, les autres recrues peinent à donner satisfaction, à s’imposer, à l’image de Ryad Boudebouz, Sergi Palencia, Jean-Eudes Aholou ou encore Harold Moukoudi. Pour Miguel Trauco, le bilan est assez contrasté, mais le Péruvien est sur la bonne voie selon son entraîneur.

Invité à donner son avis sur Trauco, Claude Puel estime en effet que le Péruvien est en progrès. « A gauche, j’ai deux spécialistes du poste avec Miguel et Gabriel (Silva). Ils ont des qualités différentes, a expliqué le coach des Verts. Miguel est un ancien n°10 reconverti latéral gauche. Il est intéressant pour repartir de l’avant, pour faire face à un pressing. Mais il doit encore progresser sur l’aspect défensif. Ce n’est pas un latéral au départ. Il faut qu’il soit plus costaud dans les duels et tactiquement. Mais Miguel est en progrès. »