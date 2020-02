ASSE : comment Diony s’est mis Puel dans la poche

true

Loïs Diony semble avoir gagné la confiance de Claude Puel à l’ASSE ces dernières semaines. Le Castrais a dit du bien de son attaquant en conférence de presse. Lui qui, pourtant, l’avait tenu à l’écart du groupe des semaines durant.

« Il est dans une bonne passe. Il est bien à l’entraînement et il a fait de bons matches dernièrement, a soutenu Puel. A Montpellier, il avait été un peu trop altruiste peut-être. Après, il a été moins bon contre Epinal mais il a fait une bonne rentrée à Brest et il a marqué. Il a été récompensé par son but. J’espère qu’il va continuer dans ces dispositions. Il est bien dans sa tête, il est bien physiquement. »

« Il doit gagner en dureté »

Et Puel d’expliquer les déboires de l’ancien dijonnais depuis son arrivée dans le Forez… « Loïs est un garçon sensible. Il doit être plus costaud. Il a vécu des choses difficiles. Il doit gagner en dureté mais j’espère qu’il va affronter les prochaines échéances comme il est en ce moment. »



Au niveau échéances, Diony va être bientôt servi. Dimanche, c’est le derby, à Lyon, puis le Stade Rennais jeudi prochain en demi-finale de la Coupe de France.