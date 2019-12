ASSE : comment l’effet Claude Puel s’est érodé

true

Appelé à la rescousse pour succéder à Ghislain Printant début octobre, Claude Puel a su rectifier la trajectoire de l’ASSE… pendant un temps seulement.

L’effet Claude Puel semble déjà loin à l’ASSE. Intraitable pour ses premiers matches à la tête des Verts, le Castrais a essuyé trois revers lors des trois dernières sorties en L1. Il s’agit de leur pire série dans l’élite depuis décembre 2017. Pour ne rien arranger l’ASSE a chuté au classement et ne pointe qu’à la 14e place de L1 à la trêve hivernale. C’est tout de même 10 places plus bas que l’an dernier à pareille époque. Avec 8 points de moins, le club forézien affiche à la trêve son quatrième plus mauvais bilan depuis 16 ans…

Cette dernière ligne droite est à nuancer. Les Verts étaient en effet à l’agonie à son arrivée début octobre, à l’avant-dernière place de L1 avec petits 8 points au compteur ! L’effet psychologique, tactique et technique a pris immédiatement en remportant d’emblée le match qu’il ne fallait pas perdre, face à l’OL (1-0). Les choix forts de Puel se sont ensuite très vite avérés payants, avec neuf matches sans défaite toutes compétitions confondues.

Puel a pris plus du double de points que Printant

L’ASSE offre depuis un bilan plus que mitigé, en regard de son budget de 109 M€, le plus gros de son histoire. Comparé à Ghislain Printant, Puel a pris plus du double de points que lui (17 contre 8) et peut aussi s’enorgueillir d’avoir amélioré bon nombre de curseurs : les buts inscrits, les buts encaissés ainsi que les points par match.