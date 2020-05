ASSE : comment les Verts ont éloigné la menace économique planant sur le club

true

Dans un article détaillé, L’Equipe a expliqué comment l’ASSE s’y était prise pour éviter un naufrage économique à cause du Covid-19.

Comptant parmi les clubs les plus durement impactés par la crise sanitaire du Covid-19 et l’arrêt prématuré de la saison, l’AS Saint-Etienne a fait son possible pour gérer un plan de financement afin d’éponger son déficit et d’éviter de se retrouver en cessation de paiement. Ne disposant pas d’un actionnaire fortuné (contrairement à d’autres), les Verts ont eu recours à un emprunt garanti par l’Etat (PGE) pour un an.

De grosses discussions avec les banques…

Dans son édition du jour, « L’Equipe » livre les détails techniques de la manière dont l’ASSE s’est donné de l’air pour boucler son exercice 2019-2020 et répondre au manque à gagner de 15 M€ de cette saison ratée. Afin de disposer d’une trésorerie toujours suffisante, l’ASSE a ouvert une ligne de crédit inférieure à la limite qui lui était fixée de 23,5 M€. En parallèle, le club a négocié avec sa banque une autorisation de découvert de 8 M€ au delà de la date butoir du 30 avril.

… Et avec les joueurs

Enfin, Saint-Etienne a demandé et obtenu d’une grande partie de ses joueurs qu’ils acceptent de fractionner leur salaire d’avril jusqu’à la fin de cette saison avant de passer en chômage partiel sur le mois de mai. Une manœuvre destinée à économiser les charges patronales et sociales avant que les joueurs ne passent ensuite en congés payés jusqu’au 29 juin.