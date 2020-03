ASSE : Cordonnier, promotion démentie !

true

Selon RMC, l‘ASSE a décidé de promouvoir Julien Cordonnier (39 ans) à la tête de la cellule de recrutement suite à la mise à l’écart de David Wantier, qui se dirige vers la sortie tout comme David Friio.

Arrivé dans le Forez il y a deux ans, Cordonnier, passé notamment par Châteauroux, Beauvais, Neuchâtel Xamax et Clermont comme joueur avant d’être directeur sportif d’Orléans, pourrait toutefois ne pas prendre de galon ; C’est ce que prétend le site Peuple Vert, ce matin.

🔜 #ASSESRFC J-3️⃣ ⏳ 🎊 Le Kop Nord est complet !

🔋 Dernières places disponibles en Kop Sud 👇

🎟 https://t.co/1FrxpieHCH 🙌 #AvecVousJusquAuBout — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 2, 2020

« Ce matin, nous reprenions l’information diffusée par RMC consistant à annoncer la nomination prochaine de Julien Cordonnier comme futur directeur sportif de l’ASSE, explique le site via son webmaster Alexandre San Filippo. Une double erreur selon nos informations puisque l’ASSE ne cherche pas à recruter de directeur sportif qui en l’état trouverait difficilement sa place entre un manager général et un directeur général. Il s’agirait davantage de s’orienter vers un recruteur en chef ou directeur du recrutement. Ensuite, si le travail de Julien Cordonnier n’est pas à remettre en cause, il nous a été démenti toute promotion du recruteur de l’ASSE à un poste de responsable du recrutement. »