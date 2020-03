ASSE : Jessy Moulin devrait garder la main

true

« Les conditions ne sont pas réunies pour que Stéphane fasse son retour et je suis satisfait du match de Jessy contre Reims »… Avant le derby OL-ASSE (2-0), Claude Puel avait confirmé Jessy Moulin dans les buts stéphanois. Déçu du rendement de Stéphane Ruffier, et de sa réaction, par le biais de son agent, le coach des Verts n’a même pas convié le Basque sur le banc dimanche au Groupama Stadium. Et Moulin, lui, a encore fait son match. Tout proche de réaliser son 3e clean sheet en autant de rencontres, face à Reims (1-1), une semaine plus tôt, le Drômois a concédé deux buts dans le derby, œuvres de Moussa Dembélé, sans que sa responsabilité n’ait été engagée.

Il a évité une addition plus salée à Lyon

Suppléé par le VAR sur une frappe de Carl Toko-Ekambi, dont le but fut refusé pour un hors jeu de Dembélé (80e), Moulin s’était fait une belle frayeur peu avant en séchant Dembélé dans sa surface (71e), une action qui aurait pu couter cher si l’arbitre n’avait pas signalé un hors jeu de l’attaquant lyonnais, averti à tord pour simulation. Mais globalement, Moulin aura assuré, comme lors du derby aller, avec plusieurs arrêts et interventions : une anticipation dans les pieds de Bruno Guimaraes (11e), une parade sur une frappe à ras-de-terre de Bertrand Traoré (33e), une sortie aux poings devant Dembele (67e) et un dernier arrêt sur une frappe en coin de Toko-Ekambi (87e).

Pas de quoi remettre en cause sa participation à la ½ finale contre Rennes, donc. Surtout que Puel insiste plus que jamais sur l’état d’esprit. Et comme Ruffier a montré le sien au grand jour il y a deux semaines, ce second intérim de Moulin, cette saison, semble parti pour durer un peu plus longtemps que le premier, à l’automne dernier…