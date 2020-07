ASSE : Coupe de France, annonce, avenir… Perrin se livre sur sa décision d’arrêter

true

Loïc Perrin, le mythique défenseur et capitaine de l’ASSE, a annoncé officiellement l’arrêt de sa carrière ce jeudi. Un moment forcément particulier.

Ce jeudi, Loïc Perrin a officialisé une décision attendue. Le capitaine de l’ASSE a décidé de raccrocher les crampons et cette décision ne date pas d’aujourd’hui. Le club a publié une interview du joueur enregistrée avant la finale de la Coupe de France, où les choses étaient déjà claires dans sa tête.

« La saveur particulière c’est que ce sera mon dernier match. Forcément avec beaucoup d’émotion. J’aurais aimé que ce soit autrement, jouer mon dernier match autrement. Mais on ne choisit jamais la fin, il n’y a pas de fin idéale. Mais je suis content d’être ici, ce n’était même pas prévu il y a quelques mois parce qu’avec cette situation exceptionnelle, on ne savait pas trop où on allait ». Une manière d’évoquer son dernier match étrangement prémonitoire, au vu du scénario cauchemar de sa finale de Coupe de France.

💬 « Ma décision est prise, elle est réfléchie. Une page se tourne mais une autre va s’ouvrir… » pic.twitter.com/6NploC7aph — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 30, 2020

Confiant son appréhension de trouver le bon moment pour faire son annonce, Perrin a donc attendu une semaine pour rendre publique une décision « réfléchie ». Soucieux de « laisser sa place aux jeunes », le capitaine confirme que son avenir s’inscrit au sein du club du Forez. « Une page se tourne, une autre va s’ouvrir. J’espère que ce sera au club, normalement c’est prévu, il n’y a pas de raison », a conclu Perrin.