ASSE – Coupe de France : mauvais présage face au Stade Rennais ?

C’est dans une semaine, jour pour jour, qu’aura lieu la demie-finale de Coupe de France opposant l’ASSE au Stade Rennais. Quatre-vingt dix minutes, dans le chaudron de Geoffroy-Guichard, pour permettre aux Verts de (presque) sauver leur saison et de rejoindre le Stade de France en finale de l’épreuve.

Face aux joueurs de Claude Puel, ceux du Stade Rennais. Qui, la saison dernière, ont pris un point à l’ASSE en Ligue 1 à l’extérieur (1-1) et ont remporté le premier duel de cette saison, toujours en L1 au Roazhon Park (2-1). On a appris, via le site poteauxcarrés, que l’arbitre de cette demie-finale du 5 mars prochain aurait pour nom Antony Gautier.

Heureux présage ? Pas vraiment, non. L’homme en noir, dans sa carrière, a en effet dirigé à trois reprises des matches entre les deux équipes. Tous remportés par les Bretons ! Dernier en date, en 2016, lorsque le SRFC, à domicile, avait battu les Verts, 2-0. En 2008, et cette fois à Sainté avec Gautier au sifflet, les Rennais étaient venus s’imposer 3-0.

Quatrième manche, jeudi prochain.