ASSE : de grosses réserves sur la piste Olivier Pickeu

Cité comme piste possible au poste de directeur sportif de l’ASSE, Olivier Pickeu ne serait pas « Puel compatible » pour Manu Lonjon.

Lundi soir, afin de tuer le temps pendant le confinement, Manu Lonjon (ex-Yahoo et Eurosport) a fait un live sur Twitter. L’occasion pour lui de répondre à certaines questions sur le football et la Ligue 1. Le journaliste – généralement bien renseigné sur l’AS Saint-Etienne – a évoqué le dossier du nouveau responsable du recrutement.

« Compliqué de mettre un directeur sportif influent »

Confirmant les information de « RMC », Manu Lonjon affirme que, pendant que l’ASSE se sépare de David Wantier et en attendant le recrutement d’un nouveau chef scout ou directeur sportif, c’est Julien Cordonnier qui va prendre les rênes : « Pour ceux qui ne le connaissent pas, c’est un ancien joueur, il a été directeur sportif à Orléans et il faisait partie de la cellule de recrutement de Sainté. Il prend du galon. On avait annoncé cela, il y a une semaine ou deux. Est-ce qu’il va rester ? Personne ne le sait pour le moment. Aujourd’hui, c’est un peu compliqué de mettre un nouveau directeur sportif influent, avec le pouvoir que Sainté a donné à Claude Puel ».

Alors que la rumeur Olivier Pickeu (mis à pied au SCO Angers) a vite fleuri, le journaliste a tenu à mettre un bémol à cette piste. « C’est un avis, pas une info. Je ne le vois pas forcément compatible avec Puel, dans le fonctionnement actuel de l’ASSE. Peut-être qu’ils trouveront un terrain d’entente mais bon… », a-t-il lâché, sceptique.