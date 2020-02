ASSE (Débat) : Le Mercato des Verts est-il conforme aux attentes ?

true

Non, les Verts n’ont pas assez dégraissé

« On savait que l’ASSE n’aurait pas de moyens financiers pour se renforcer, Claude Puel l’avait assez répété. Même si on pouvait espérer l’arrivée d’un attaquant, surtout après le transfert de Robert Beric, je ne me faisais pas trop d’illusions, surtout pas par rapport à Matheus Cunha ou à Jean-Kévin Augustin. Il n’y a pas eu de bonne surprise et la seule recrue vient de National, Yann Maçon, inconnu au bataillon mais annoncé prometteur… On verra, pourquoi pas…

Diony, Diousse, Lacroix toujours là, Palencia aussi

Après, la volonté n°1 de Puel était de dégraisser, et là, il y a quand même clairement de quoi être déçu. Beric est parti, Harold Moukoudi et Alpha Sissoko ont été prêtés. Mais Loïs Diony n’a pas trouvé preneur, Assane Diousse et Léo Lacroix sont toujours là eux aussi. Idem pour Sergi Palencia, qui se retrouve n°3 au poste de latéral droit avec l’arrivée de Maçon. Ce Mercato confirme que l’ASSE n’a pas fini de payer ses nombreuses erreurs de casting. Et que ses « flops » sont si grassement payés dans le Forez qu’il est très difficile de les recaser. »

Laurent HESS

📸 Yvann #Maçon, arrivé hier à l’#ASSE, participe à son premier déplacement avec le groupe professionnel ! pic.twitter.com/pt5i3Y0cSn — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 1, 2020

A peu près, même s’il manque un attaquant

‘Claude Puel voulait profiter du Mercato d’hiver pour amorcer son grand dégraissage de l’effectif. On sait la période peu propice aux affaires et aux jolies ventes. En ce sens, difficile d’être surpris que des invendus de l’été (Léo Lacroix, Loïs Diony) n’aient pas trouvé preneur. Au final, l’ASSE a quand même laissé filer trois joueurs (Robert Béric, Harold Moukoudi, Alpha Sissoko) pour une seule arrivée (Yvann Maçon). L’effectif a, un peu, diminué en quantité. Peut-être pas dans les proportions drastiques souhaitées par le coach ligérien mais avec une baisse significative de la masse salariale en attendant les nombreux départs et fins de contrat (Perrin, Saliba, Lacroix, Aholou, Cabaye) de l’été 2020.

Pour moi, le principal souci c’est surtout que le non-départ de Loïs Diony, proposé à la planète entière et dont personne ne veut au tarif imposé par l’ASSE (3 M€), n’a pas permis de dégager les fonds nécessaires au recrutement d’un avant-centre. Claude Puel désirait un profil différent de ceux dont il dispose actuellement avec Khazri, Abi, Diony ou le très jeune Rivera. Ce profil censé être le fer de lance du nouveau projet impulsé par le Castrais. Mais était-il réellement possible de faire un coup sur ce Mercato d’hiver ? Quand on voit les prix auxquels se sont arrachés les rares attaquants sur le marché (Cunha a été vendu 15 M€ par Leipzig, Oudin 10 M€ par Reims), on se dit que de toute façon les Verts n’auraient pas pu faire grand chose dans la bataille …’

Alexandre CORBOZ