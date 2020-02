true

Eternel bâtisseur, Claude Puel s’est longuement confié à « France Football » sur l’évolution de la Ligue 1. S’il semblait plus tourné vers l’étranger après ses expériences à Southampton puis Leicester, le Castrais a surpris il y a quelques mois en acceptant de venir au chevet de l’AS Saint-Etienne.

Un pari compliqué, qui ne s’est pas arrangé avec la défaite à Metz hier après-midi (1-3), mais motivé par un projet à moyen-long terme. Dans l’hebdomadaire, Claude Puel s’est livré sur ce qui le fait vibrer aujourd’hui. Son objectif ? « Trouver les joueurs pour accompagner le développement du club et les amener à maturité, comme je l’ai fait à Lille et à Nice (…) Comme j’avais commencé à le faire aussi à Leicester en deux mercatos, le premier pour réduire l’effectif, le second pour prendre des joueurs techniques à chaque poste ».

Prêt à ne pas tirer les lauriers de son travail ?

Un beau projet qu’il n’avait pas pu mener à terme avec les Foxes, ses anciens dirigeants ayant décidé d’appuyer sur le bouton avant de pouvoir en récolter les fruits. Pour autant, c’est sans rancune qu’il voit Leicester briller aujourd’hui en Premier League (2e) et ce sera sans rancune s’il ne mène que la première partie de son projet avec l’ASSE.

« C’est la même idée et la même logique avec Saint-Etienne. Je ne m’arrête pas aux difficultés actuelles et je sais que le défi et l’exigence sont énormes. Mais j’aimerais bien que cette équipe joue la Ligue des Champions dans cinq ans. Même si je ne suis plus là et que je n’en profite pas », a-t-il expliqué.