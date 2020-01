ASSE (Débat) : les Verts doivent-ils sacrifier un cadre au Mercato ?

true

Notre débat de la semaine concerne le Mercato de l’ASSE et une possible vente de joueur(s)-cadre(s). Benjamin Danet et Laurent Hess débattent.

Non

« Il est toujours plaisant, et pas qu’à l’Association Sportive de Saint-Etienne, de voir les jeunes prendre peu à peu le pouvoir. Preuve, au fond, que le centre de formation parvient à ses fins et que l’entraîneur du groupe professionnel, Claude Puel en l’occurrence, accorde sa pleine confiance à une nouvelle génération. Résultat, certains cadres de l’équipe ont été, depuis des semaines, envoyés sur le banc de touche.

Pour récupérer, tout simplement, ou tenter de retrouver une condition physique et un niveau de jeu perdus au cours de la première partie de saison. Seul souci, et non des moindres, j’attends toujours que deux jeunes de l’effectif puissent réellement s’imposer comme des titulaires en puissance.

Car, et je ne compte bien entendu pas William Saliba, le seul élément, qui à mes yeux, a changé la donne depuis des mois a pour nom Wesley Fofana. Mais personne d’autre. Charles Abi ? Pas encore convaincant. Mahdi Camara ? Trop irrégulier. Bilal Benkhedim ? Pas suffisamment appelé.

Dans ces conditions, je n’imagine pas l’ASSE gagner au change en laissant partir l’un de ses cadres. Et peu importe que ce dernier soit en-dessous de son réel niveau depuis des mois.En effet, qui pourrait légitimement prétendre qu’un autre joueur des Verts a aujourd’hui le niveau de Wahbi Khazri pour le remplacer ? Idem pour Yann M’Vila au milieu de terrain ou encore Romain Hamouma devant.

Il sera certes facile de pouvoir, et même de vouloir, récupérer plusieurs millions d’euros dans les tous prochains jours. Mais jusqu’à preuve du contraire, ce sera en affaiblissant l’effectif. Ce que personne ne souhaite cette saison, marquée, on vous le rappelle, par un trop grand nombre de blessés. »

Benjamin DANET

Le « Z » est de retour ! 🤜🤛 pic.twitter.com/amXrFkWwNk — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 6, 2020

En cas de bonne offre, oui

« Il y a un an, j’avais été très déçu de voir l’ASSE laisser partir Ole Selnaes en Chine. Selon moi, elle aurait dû le prolonger bien avant, ce qui aurait évité ce bras de fer du Norvégien et ce départ qui a affaibli l’équipe alors que le podium était dans ses cordes. La donne est différente cette année. Les caisses sont toujours aussi vides malgré les départs de Selnaes et Cabella, la vente de Saliba. Le prix à payer quand on accumule les contrats, que l’on offre des salaires très importants à des joueurs qui pour certains n’entrent même plus dans les plans, et qui pour d’autres n’ont plus le rendement qu’ils pouvaient avoir avec Jean-Louis Gasset.

Je pense à un joueur comme Yann M’Vila, plus gros salaire du club avec Wahbi Khazri. Faut-il le retenir en cas d’offre intéressante ? Je ne le pense pas. Pas avec ce qu’il apporte. Pas au salaire qui est le sien. Je note que c’est sans lui que l’ASSE a livré son meilleur match de la première partie de saison, contre Nice (4-1). Il n’était que remplaçant. Même si Khazri a signé un retour encourageant à Bastia, il faudrait à mon avis réfléchir à deux fois, là aussi, en cas d’offre.

Car on parle là d’un joueur qui dispose, comme M’Vila, d’un des salaires les plus importants de l’histoire de l’ASSE, et qui reste lui aussi sur une année 2019 décevante. Pour recruter, que ce soit cet hiver ou l’été prochain, il faudra des moyens, ce qui passera obligatoirement par des départs. Je préfère cent fois voir un M’Vila ou un Khazri partir plutôt que voir les dirigeants sacrifier un nouveau jeune après Saliba, un Fofana, un Abi, un Youssouf, ou Bouanga. Et il me surprendrait que Claude Puel ne partage pas cet avis là…»

Laurent HESS