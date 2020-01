ASSE – Mercato : Claude Puel confirme la tendance

true

Il ne se fait pas d’illusions pour le Mercato… Le Mercato s’annonce calme à l’ASSE faute de moyens. Ce que Claude Puel a rappelé vendredi dès son premier point presse de l’année. « Je n’ai pas beaucoup d’espoir, a-t-il confié. De gros investissements ont été réalisés l’été dernier pour prolonger des joueurs et en faire venir d’autres. Il y a une masse salariale, un budget conséquent. Il n’est pas extensible. Les choses sont claires pour tout le monde. »

Même pour dégraisser ce n’est pas gagné !

Si le coach des Verts ne semble pas se faire d’illusions pour renforcer son effectif, il souhaiterait au moins dégraisser un peu, l’ASSE ayant utilisé 31 joueurs lors de la première partie de saison, un record en L1. Mais là aussi, l’affaire n’est pas simple… « J’espère que l’on restera en course le plus longtemps possible dans les différentes compétitions, a-t-il expliqué. Ce serait bon signe et cela permettrait de répartir les temps de jeu. Après, on s’adaptera. S’il y a des opportunités valables, on les étudiera. On sera à l’écoute. »