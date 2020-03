ASSE (Débat) : Pensez-vous que Ruffier rejouera d’ici la fin de la saison ?

true

Notre débat de la semaine à l’ASSE concerne Stéphane Ruffier et son avenir. Nos journalistes Raphaël Nouet et Laurent Hess débattent.

Oui, s’il fait comme Kolodziejczak

“Stéphane Ruffier a certainement pris le temps de bien réfléchir à sa situation lors de son week-end à Clermont. Et quand on parle de réfléchir, c’est seul, pas avec son agent, Patrick Glanz, qui a étonnamment dégoupillé dans les médias. S’il prend le temps de la réflexion, Ruffier s’apercevra qu’il n’est pas le premier Vert à être écarté de la sorte par son entraîneur. Timothée Kolodziejczak a eu droit au même sort à l’ASSE lors du mois de janvier et lui, en plus, a pris un scud à travers les médias. Autre point commun entre le défenseur et son gardien, il y a eu attaque verbale à l’encontre de Puel. “Kolo” n’avait eu besoin de personne pour laver son honneur, quand “Ruf” a laissé parler son représentant.

Un mois après son clash, Kolo n’est-il pas de nouveau titulaire ?

Ce qui est sûr, c’est qu’un mois après l’accident, l’ancien Niçois est de nouveau titulaire, à un poste de latéral gauche qu’il n’affectionne pas et qui avait été visiblement le nerf de la guerre avec son entraîneur. C’est un message fort pour Ruffier : s’il travaille comme un dingue et suit les instructions de son entraîneur (améliorer son jeu au pied et relancer vite, si on a bien compris), il pourra retrouver une place de titulaire. La rumeur annonce que le Basque n’aurait plus envie d’évoluer sous les ordres de Puel. Personnellement, je crois qu’il aime trop son métier pour s’en priver lors des six prochains mois. Qu’il demande à partir en fin de saison si Puel reste est une chose, qu’il se mette au ban dès à présent en est une autre. Je crois donc que Stéphane Ruffier n’aura pas d’autre choix que de se remettre à travailler d’arrache-pied et qu’il reportera le maillot vert d’ici la fin de la saison.”

Raphaël NOUET

60 – Stéphane Ruffier en L1 cette saison : 60% de tirs arrêtés – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 14% de clean sheets (3/22) – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 1.82 but encaissé par match – plus haut ratio de sa carrière dans l’élite 🚨 Effondrement. pic.twitter.com/KWPYWMGcJf — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2020

Je ne crois pas

« J’ai des doutes. Déjà, je ne sais pas si Claude Puel pardonnera à Ruffier les déclarations de son agent. Le coach des Verts n’est pas dupe : il sait pertinemment que Patrick Glanz ne l’aurait pas critiqué de la sorte sans l’aval de son joueur. Et je ne sais pas non plus si Ruffier voudra rejouer à l’ASSE temps que Puel en restera l’entraîneur, même si son retour à l’entraînement semble être une volonté d’apaisement.

Si Moulin est performant, Puel devrait le maintenir

Après Reims, Puel a confirmé Moulin pour le derby. Et Moulin n’a pas démérité. Et la fin de saison approche. Je pense que si Moulin reste performant, les choses ne se passeront pas comme à l’automne, lors de son intérim, quand Ruffier s’était blessé. Malgré deux clean sheets en deux matches pour Moulin, Puel, à son arrivée, avait fait confiance à Ruffier. Mais cette confiance, lors de ses derniers matches, on ne peut pas dire que le Basque l’ait rendue par ses performances : certes peu aidé par sa défense, il a réalisé peu d’arrêts et encaissé beaucoup de buts, dont certains où sa responsabilité a été engagée.

Dans une période où l’ASSE a plus que jamais besoin de cohésion, d’unité, les péripéties de la semaine passée ont montré que Ruffier était plus dans une réflexion individuelle que collective. Le communiqué du club a évoqué un « individualisme forcené ». Les mots sont forts. A la hauteur de la déception des dirigeants, solidaires de Puel. Un individualisme qui, je pense, a fait que Ruffier s’est exclu du jeu tout seul, avec le concours de son agent, plutôt que de se remettre en question, et au travail, suite à la décision de Puel. Il a en tout cas perdu la main. Et c’est à Moulin de la garder.»

Laurent HESS