ASSE : Ruffier, M’Vila, Hamouma… Larqué tire dans le tas !

Il était remonté comme un coucou, « Jean-Mimi » ! Manifestement très agacé par la prestation de l’ASSE hier soir à Lyon (0-2), l’ancien meneur de jeu des Verts a poussé un gros coup de gueule contre son club de cœur, 16e de L1 à 11 journées de la fin de la saison.

« Je suis triste, et surtout inquiet, a-t-il commenté (propos repris par Poteaux Carrés). Parce que, même s’il y a eu quelques motifs de satisfaction, quand on regarde sur la durée, depuis quelque temps, c’est une véritable catastrophe. Il faut craindre le pire, c’est une bonne peur, s’imaginer que le club est en grand danger et peut descendre. Je pense qu’il y a beaucoup de gens, des supporters, et j’en suis un, qui sont dans ce cas-là. Sauf qu’il y a des personnes qui ne s’imaginent pas que l’ASSE est en danger: ce sont ceux qui portent le maillot vert aujourd’hui. C’est le plus terrible. Les joueurs sont nuls. Nuls et non investis. »

« Stéphane Ruffier une légende, de qui se moque-t-on ? »

Et à Larqué de ciblé plus plus particulièrement certains cadres, dont une « légende »… « Ceux qui pourraient être exempts de tout reproche, c’est l’un des plus vieux, Debuchy, ou les deux plus jeunes qui s’appellent Fofana et Saliba. Mais les autres, c’est une véritable catastrophe. Quand je pense que M’Vila avait des exigences en début de saison pour que ce soit untel qui soit entraîneur. Cela fait des années qu’il n’a pas marqué un but ni fait une passe décisive. Il veut être exigeant ce monsieur ? Et je pourrais en citer d’autres. Quand je pense qu’un agent dit de son joueur qu’il est une légende et qu’on n’écarte pas une légende… Mais il faut leur dire que l’ASSE a existé avant eux, qu’elle a eu une histoire avant eux. Que Michel Platini soit une légende, que Dominique Rocheteau soit une légende, qu’Osvaldo Piazza soit une légende. Mais Stéphane Ruffier une légende, de qui se moque-t-on ? »

Dernier joueur épinglé : Romain Hamouma, qualifié d’ « intermitent du spectacle »… « Ils ont intérêt de se bouger car je pense que les supporters en ont ras le bol. On a l’habitude de taper sur la direction bicéphale. Mais les joueurs sont les premiers responsables. Quand j’entends Hamouma, qui est un intermittent du spectacle, qui a des exigences pour être cadre de l’équipe. Il fait un match sur dix depuis des années, et encore je suis gentil ! Comment on peut être exigeant à ce point ? C’est une catastrophe. Ces gens ne se rendent pas comptent du maillot qu’ils portent et de l’investissement qu’il faut apporter ! »