ASSE (Débat) : Qui est le principal responsable du fiasco de l’ASSE en L1 cette saison ?

Jean-Louis Gasset

« Quitte à prendre le contrepied de certains supporters nostalgiques de la belle année et demie de l‘ASSE sous la coupe de l’ancien coach, je ne peux que constater que c’est l’héritage de Jean-Louis Gasset qui, aujourd’hui, plombe les Verts. Comme Didier Deschamps à Monaco ou Marseille, comme Laurent Blanc à Bordeaux, le technicien de 65 ans avait accepté le poste dans le Forez avec un objectif de résultats immédiats. Il avait donc bâti son effectif en conséquence avec des vieux briscards revanchards disposant de gros CV. A court terme, cette politique – validée par la direction et avec la bénédiction de l’ancien DG Frédéric Paquet – avait fonctionné.

Des portes de la Ligue 2, Jean-Louis Gasset était parvenu à ramener le club en Coupe d’Europe. Mais la contrepartie de cette réussite immédiate a été la signature sur de longues durées de très gros contrats sur des joueurs en fin de carrière. Des joueurs qui aujourd’hui plombent l’ASSE sportivement et économiquement. Claude Puel a récupéré un club aux finances redevenues exigües, avec de nombreux joueurs invendables et vieillissants, des joueurs pas toujours à l’écoute non plus et qui n’ont pas une énorme envie de travailler à l’entraînement.

Ce qui m’inquiète le plus, c’est ce qu’il se passera l’été prochain, quand le maintien sera (je l’espère) acquis. A ce moment-là, il faudra rebâtir avec peu de moyens. Cela me rappelle un peu l’intersaison 2010. Bien sûr, économiquement, l’ASSE n’est pas, comme à l’époque, aux portes de la banqueroute mais il va falloir faire des choix malins. William Saliba déjà vendu l’été dernier à Arsenal, il sera difficile de tondre davantage le mouton. L’équation née des choix de Gasset me paraît aujourd’hui très complexe. »

Alexandre CORBOZ

Les joueurs avant tout

« Je suis d’accord avec Alex sur le fait que l’ASSE paye l’héritage de Gasset, la gestion de Paquet qui a accepté de signer tous ces contrats juteux pour des joueurs vieillissants, avec l’accord des présidents qui ont fermé les yeux et sont allés droit dans le mur en nommant Printant. La responsabilité de Printant est engagée sur le Mercato, comme celle de Wantier. Elle l’est aussi sur la préparation physique des joueurs. Mais les joueurs, parlons en ! Est-ce qu’ils se voient, sérieusement, match après match ? Est-ce qu’ils arrivent encore à se regarder dans la glace ?

Comment en vouloir à Puel de secouer le cocotier ?

Puel hérite d’un effectif qu’il n’a pas choisi, et de joueurs qu’il a dû remettre au travail. Petit à petit, ceux qui ne sont pas performants sont sortis. Cela a été le cas de Kolo, revenu en grâce suite aux contre performances de Trauco et Silva, de Ruffier, de Palencia ou d’Aholou. Le seul reproche que je ferais à Puel concerne Beric, qu’il a poussé vers la sortie. Mais s’ils en veulent à leur coach, les Ruffier, Palencia, Aholou et compagnie devraient revisionner leurs derniers matches. Aux salaires qui sont les leurs, il y a quand même un minimun à attendre en retour. Un service minimum que tous les joueurs ou presque n’assurent que trop rarement. Quand on voit que Diony n’est qu’à 1 but en Ligue 1 cette saison, comme Boudebouz (sur penalty) et Abi, qu’Honorat n’a toujours pas fait trembler les filets… Et ces milieux, tous plus inconsistants les uns que les autres. L’ASSE paye cette saison un ensemble de choix catastrophiques, une gestion tellement catastrophique à tous les étages qu’elle n’est pas à l’abri d’une descente en L2 alors qu’elle a le plus gros budget de son histoire. Cherchez l’erreur ! »

Laurent HESS