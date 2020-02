ASSE (Débat) : Qui sera le joueur stéphanois de la 2e partie de saison ?

true

Denis Bouanga

« En une accélération sur son premier ballon samedi face à Nîmes, le Gabonais a rappelé que sa longue absence n’avait altéré en rien son envie de bien faire avec le maillot vert sur les épaules. Une envie de bien faire transmise dès ces premiers pas estivaux avec Saint-Etienne et mise en vitrine après l’arrivée aux commandes de Claude Puel. Meilleur buteur (7 réalisations) et meilleur passeur de l’équipe (3 passes) sur la première partie de saison, Bouanga sera encore pour moi l’atout maître des Foréziens pour tenter de redresser la barre à l’ASSE.

Il dépassera la barre des 10 buts, c’est sûr

Contrairement à d’autres joueurs branchés sur courant alternatif, l’ancien Croco a toujours répondu présent depuis son arrivée. Sa polyvalence devrait également l’amener à enchaîner un maximum de matches d’ici à la fin de saison. Même s’il s’est vu privé d’un but samedi face à son ancien club, victime de la VAR pour avoir contré un ballon du coude, je reste persuadé que Denis Bouanga dépassera allègrement la barre des dix réalisations cette saison.

Pour moi, les espoirs de remontée de l’ASSE reposent sur leur dynamiteur offensif. J’espère juste que sa blessure au 5e métatarse est suffisamment consolidé pour ne pas lui revenir comme un boomerang en pleine figure. On l’a bien vu avec Neymar ces deux dernières saisons, ce genre de pépin physique peut s’avérer très handicapant si l’os n’est pas totalement remis du traumatisme… »

Alexandre CORBOZ

Bouanga, Khazri ou Abi !

« Pour commencer, malgré sa 15e place, je suis confiant pour la fin de saison de l’ASSE. Les blessés sont sur le retour, une équipe se dégage (même si le milieu m’inquiète, avec la blessure ligamentaire de Youssouf), et Khazri se réveille. Le Tunisien retrouve son efficacité et son duo avec Abi me semble prometteur. Avec Bouanga et Hamouma sur les côtés, l’équipe dispose, au complet, d’une belle ligne d’attaque.

Il y a chez Abi des gestes qui ne trompent pas

Et en défense, avec l’émergence de Fofana, le retour de Saliba, Perrin, Debuchy et Trauco dans les couloirs, l’ASSE me semble bien armée aussi. S’il revient à son niveau de 2018, Khazri peut faire mal. Bouanga aussi s’il reste sur ses standards de la première partie de saison. Idem pour Hamouma, 2e meilleur buteur et passeur derrière le Gabonais. Mais pour répondre à la question initiale, j’ai envie de mettre une pièce sur Abi. Avec le transfert de Beric, et si l’ASSE ne recrute pas d’ici la fermeture du Mercato, l’ancien pensionnaire du centre de formation aura un boulevard devant lui, en pointe. Il aura de toute façon du temps de jeu car on sent bien que c’est avec lui que Puel veut construire, qu’il croit beaucoup en lui. Il n’est pas le seul.

Lors de la campagne victorieuse en Gambardella, le longiligne attaquant avait montré tout son potentiel. Et il est en train de confirmer au plus haut niveau. Il va falloir qu’il soit plus tueur devant le but, qu’il se crée plus d’occasions et les mette au fond, mais son apport dans le jeu est déjà très intéressant. Il pèse de plus en plus avec sa technique, son physique et une détermination qui pourrait bien faire de lui, rapidement, l’un des chouchous de Geoffroy-Guichard. »

Laurent HESS