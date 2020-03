ASSE (Débat) : une annulation de la saison serait-elle une bonne chose pour les Verts ?

true

Le débat de la semaine concerne la pause actuelle du foot et la saison blanche prônée par Jean-Michel Aulas. L’ASSE y trouverait-elle son compte ?

Non

« Forcément, en cas d’annulation pure et simple de la saison actuelle, l‘ASSE ne descendrait pas en L2, alors qu’elle est aujourd’hui menacée de relégation (17e à 3 points de Nîmes, barragiste). De plus, ayant fini 4e en 2018-19, on peut supposer qu’elle retrouverait la Ligue Europa en 2020-21. Mais faut-il souhaiter ça, à l’image de Jean-Michel Aulas ? Je ne crois pas.

Et la finale, à la poubelle ?

On aurait donc joué 27 matches de championnat pout en arriver à ça ? Et la Coupe de France, comment ferait-on ? On fait une croix ? Non, je pense que le plus souhaitable, serait d’aller au bout, tôt ou tard. Que le championnat se termine, que la finale tant attendue face au PSG se dispute, que ce soit en avril, en mai, en juin ou même en juillet. Pour l’équité, ce serait la meilleure des choses, pour l’économie du foot, des clubs, aussi. Une annulation pure et simple de la saison serait un peu comme un but refusé par le VAR, puissance 100. On aurait triché avec nos émotions comme jamais. Inconcevable, pour un tas de raisons. »

Laurent HESS

Oui mais…

« Je comprends totalement la position de Laurent. Pour lui, le terrain prime et l’éventualité de jouer une finale de Coupe de France, 38 ans après la dernière, vaut plus qu’une qualification européenne sur tapis vert. Je valide totalement cette vision purement sportive des choses. Maintenant, si on analyse froidement la position de Jean-Michel Aulas, il est évident que l’ASSE, 17e du classement, est l’une des équipes qui a le plus à gagner d’une telle proposition. Le classement de l’ultime saison réutilisé une seconde fois, cela effacerait complètement la saison ratée par les Verts.

Les Verts ont raison de rester en retrait de cette polémique

Non seulement, Saint-Etienne jouerait la prochaine Coupe d’Europe (Ligue Europa) mais récupèrerait, en plus, les droits TV inhérents à son classement. Dans cette période compliquée engendrée par le coronavirus, avec un fort risque de déficit en fin de saison, ça va bien évidemment compter. Une grande part de la galette que les clubs vont se partager tient compte du classement final alors forcément… Cependant, je comprends le choix de l’ASSE de se placer en retrait de cette polémique.

D’abord, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que la proposition de Jean-Michel Aulas respecte l’équité sportive alors que 75% du championnat a été jouée et que les positions actuelles ne doivent rien au simple hasard ? Sa requête a-t-elle des chances d’être adoptée dans l’éventualité extrême où le championnat ne pourrait se conclure d’ici au 30 juin prochain ? Comme il n’y a pas eu de précédent similaire, difficile de savoir quelle option sera privilégiée par la Commission des compétitions de la LFP dans quelques semaines. Aujourd’hui, il ne s’agit que de spéculations et il est indécent d’évoquer les intérêts personnels des uns et des autres alors que des gens meurent d’un virus ultra-contagieux… »

Alexandre CORBOZ