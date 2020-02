ASSE : Debuchy pressentait la galère et recentre les priorités

true

Sans briller, l’ASSE a composté son ticket pour les demi-finales de Coupe de France face au Stade Rennais. Et en attendant de rêver de finale, le défenseur stéphanois a remis les priorités en ordre dans des propos relayés par France Bleu. Morceaux choisis.

Une galère attendue contre Epinal

« Il a fallu batailler. On le savait, on était prévenu que ça allait être un match difficile. Epinal a joué son va-tout avec des longs ballons, des duels, beaucoup de duels. C’est vrai que c’est une équipe qui pressait aussi beaucoup. Mais on a réussi à gérer et se qualifier. »

La finale, un vrai objectif à domicile

« Ça reste des gros adversaires, des matchs compliqués, mais ce qu’il y a de bien c’est que l’on joue à domicile. Donc ça va être une chance pour nous d’accéder à la finale. C’est ce qu’on veut, ce qu’on va essayer de faire même si on sait que ce sera un match compliqué. Ca fait du bien, on est en difficulté en championnat donc c’est bien de se qualifier en Coupe de France. »

Brest, le retour à la réalité

« L’objectif principal reste le championnat, on a un match difficile qui nous attend et on va tout faire pour gagner parce qu’on a besoin de victoire. »