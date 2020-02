ASSE : défaite, but, réalisme…William Saliba encaisse (mal) le coup

true

Hier, et au même titre que ses partenaires, le défenseur de l’ASSE, William Saliba, est passé au travers. Une première défaite pour lui, cette saison, sur le terrain du FC Metz (1-3), alors que les Verts, qui retrouvent peu à peu leur effectif, restaient sur deux victoires consécutives.

Celui qui filera chez les Gunners d’Arsenal dans quelques mois est revenu, pour le compte du Progrès, sur ses 90 minutes au stade Saint-Symphorien. Et Saliba ne se cache pas, bien au contraire.

« En fin de première mi-temps, je perds ce duel et on prend le but juste après. Je le prends pour moi, j’essaierai de corriger ça au prochain match. J’avais pourtant fait une bonne entame comme le reste de l’équipe. Ils ont eu trois ou quatre occasions, ils ont mis trois buts, nous mettant directement au fond. Cette défaite fait très mal, elle est due à un manque de réalisme de notre part. C’est une bonne leçon. »