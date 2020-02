ASSE : les trois enseignements majeurs de la gifle reçue à Metz (1-3)

true

Le milieu ne rassure pas

Cette fois, et il n’est jamais avare de changements…, Claude Puel, l’entraîneur des Verts, avait mis Yohan Cabaye et Yann M’Vila en titulaires. Censés apporter une solide expérience et une évidente qualité technique. Personne ne l’a vue. Bien au contraire, les deux hommes ont proposé un jeu lent dans les transmissions, lent comme leur repli défensif d’ailleurs. Devant eux, Wahbi Khazri, le seul joueur de l’ASSE à s’être procuré quelques situations, n’étant pas dans un grand jour, la déchet technique s’est vite fait ressentir.

Denis Bouanga, le coup de la panne

Le Gabonais, étincelant plusieurs semaines durant, était revenu sur les terrains le week-end dernier face au Nîmes Olympique. Remplaçant lors de cette rencontre, il avait été aligné d’entrée par Puel, trois jours plus tard en Coupe de France, lors du succès à Monaco (1-0, but de Bouanga). Aujourd’hui, et en dépit d’une frappe d’entrée de jeu, Bouanga a surtout failli techniquement, loupant plusieurs contrôles et ne créant jamais de décalages sur son aile. Une mauvaise copie pour lui, loin des standards habituels. Et nécessairement pour l’ASSE.

Ne plus regarder en haut, mais en bas

Certes, les deux prochains matches de l’ASSE en diront plus sur le classement que peut espérer l’ASSE. Avec deux vrais test contre l’OM, dans le chaudron, et sur la pelouse de Montpellier. En attendant, les Verts sont déjà à douze points de Rennes et même à six du LOSC. Une victoire en terre messine aurait permis d’y croire. La défaite renvoie le groupe de Puel à une plus dure réalité : celle du maintien. Car avec 28 points, l’ASSE ne dispose que de neuf points sur le 18e, Amiens. Et rien ne dit que face à l’OM, puis à Montpellier, elle prenne des points…

B.D et L.H.