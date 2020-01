ASSE : Denis Bouanga annonce une bonne nouvelle avant Monaco

true

De retour contre Nîmes (2-1), Denis Bouanga, le meilleur buteur et passeur de l’ASSE cette saison, a confié après la rencontre que sa blessure au pied n’était plus qu’un mauvais souvenir.

But : Denis, le temps additionnel a duré huit minutes contre Nîmes…

Denis BOUANGA : C’était un peu long ! La VAR était pour, elle était contre. On avait hâte que ça se termine. Il y a eu mon but refusé, je trouve que c’est un peu dur parce que le ballon me vient sur le coude, pas sur la main. Ça fait mal au cœur. Quand on marque maintenant il faut attendre un peu pour savoir s’il est validé. Mais bon, on prend les trois points, c’est l’essentiel. Ils font du bien. On était sur quatre défaites. Il fallait se relancer.

Vous vous êtes un peu fait peut tout seuls !

Les Nîmois ont poussé. Ils se sont accrochés, ils y ont crû jusqu’au bout. Nous, on a encore des petits détails à régler mais j’ai bien aimé notre entame et notre solidarité. On a un nouvel état d’esprit en ce moment. Tout le monde est concerné. Il faut continuer comme ça.

Le public était de retour…

Et on le remercie. Nos supporters nous ont poussés jusqu’au bout. C’est notre 12e homme.

Pour votre retour, comment vous êtes-vous senti ?

Bien. Mais en fin de match, c’était un peu mou. Je manque de rythme. Ça va revenir. J’avais vraiment hâte. J’avais un peu d’appréhension par rapport à mon pied mais ça s’est bien passé. J’ai plus mal du tout.

L’objectif sur cette fin de saison, c’est quoi ?

C’est d’accrocher le haut du tableau. Il faut qu’on remonte le plus vite possible.

Comment abordez-vous le match de Coupe de France à Monaco mardi soir ?

On essayera d’aller gagner là-bas. C’est une compétition importante. On a envie d’aller au bout, de jouer sur les deux tableaux. On est des compétiteurs. On ira là-bas pour se qualifier.