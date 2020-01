ASSE : prise de conscience, objectifs, effectif… Bouanga et Puel ont mis les choses au point

true

Demain, c’est la Coupe de France pour l’ASSE. Avec un déplacement ô combien périlleux sur le terrain de l’AS Monaco en 8e de finale. Les Verts ont certes fait de la Coupe un objectif, et commencent enfin à récupérer des joueurs blessés. Reste que les Monégasques voudront se racheter après leur défaite, samedi, face au RC Strasbourg à domicile (1-3).

Denis Bouanga, l’attaquant stéphanois, vient tout juste d’évoquer cette rencontre. « On part à Monaco pour gagner. C’est le moment de les prendre. C’est une Coupe, on va essayer de se qualifier là-bas. Cette deuxième partie de saison est importante. On veut aller en haut. Tout va se jouer dans les prochaines semaines… Une prise de conscience ? Oui. Elle date de la dernière défaite. »

#ASMASSE : Puel : « On sera face à une équipe qui a beaucoup d’arguments, offensifs notamment. Leur défaite samedi ? Ça fait partie des aléas d’une équipe. Il y a des joueurs comme Baldé qui vont revenir. » #FBsport #ASSE — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) 27 janvier 2020

Claude Puel, de son côté, a tout d’abord donné des nouvelles de son infirmerie. Et laissé entendre qu’il ferait sans doute tourner demain soir au stade Louis-II. « Boudebouz est toujours indisponible, même chose pour Benkhedim qui s’est fait opérer des dents de sagesse. Zaydou Youssouf continue sa réathlétisation. On va voir pour Camara. On a trois matchs à gérer en une semaine. Je ne pense pas que ce sera la même équipe que contre Nîmes. Une prise de conscience ? Oui, peut-être. On s’est retrouvés dans cette situation parce qu’on a raté notre mois de décembre avec énormément de blessés. (…) Une équipe réagit, remonte et se fixe des objectifs. Je pense que c’est notre cas. Je voudrais qu’on soit placé au mois d’avril, pour pouvoir participer à un sprint. Ça dépend de nous, des résultats. On est dans la deuxième partie de tableau donc chaque chose en son temps. Les matchs, il faut les jouer. »