ASSE : deux joueurs pourraient payer le derby face au Stade Rennais

true

Ce jeudi soir, l’ASSE joue sa dernière carte pour tenter de donner un peu de relief à sa saison. Même si la perspective d’y affronter le PSG n’est pas réjouissante, les Verts peuvent s’offrir une finale de Coupe de France qui donnerait un peu de couleur à une saison morose.

Pour cela, les hommes de Claude Puel devront écarter le Stade Rennais, troisième de Ligue 1 et tenant du titre. Pas une mince affaire même si l’ASSE a au moins l’avantage de recevoir. Pour cette rencontre, l’entraîneur stéphanois pourrait tirer les enseignements d’un derby douloureux face à l’OL (0-2) avec deux victimes principales.

Selon l’Equipe, Mathieu Debuchy et Loïs Diony, titulaires au Groupama Stadium, devraient prendre place sur le banc de touche. Puel pourrait opter pour un système à trois défenseurs, face aux deux attaquants rennais, et lancer les jeunes Mahdi Camara et Charles Abi comme titulaires.

Les compositions probables d’ASSE – Stade Rennais :

ASSE : Moulin – Fofana, Saliba, Kolodziejczak – Honorat, Camara, M’Vila, Cabaye, Trauco – Abi, Bouanga

Stade Rennais : Mendy – Traoré, Da Silva, Gnagnon, Maouassa – Raphinha, Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud – Del Castillo, Niang