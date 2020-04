ASSE – Disparition : Robert Herbin, un Sphinx devenu légende

false

Le légendaire entraîneur de l’ASSE, Robert Herbin, est décédé ce soir à Saint-Etienne. Une grande figure du football français disparaît.

C’est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre. Celui d’une France Verte, marqué aux exploits hebdomadaires d’une équipe de besogneux appelée ASSE. La légende a été racontée des centaines, des milliers de fois même, et il n’est en rien utile, ici, de s’éterniser, une fois encore, sur Split, Kiev, Eindhoven, les matches légendaires et les poteaux carrés.

Le point commun de l’histoire, celui sur lequel on a tous eu envie de s’arrêter : Robert Herbin. Devenu et sans vraiment le vouloir une icône à qui l’on demandait, trop souvent à son goût, son opinion. Herbin le taiseux, l’impassible, que l’on ne verra jamais se lever d’un banc de touche afin de partager et célébrer l’exploit d’un joueur. Herbin le précurseur, le malin, celui qui avait compris, et bien avant tout le monde, qu’une équipe française ne pourrait jamais s’installer sur le toit de l’Europe sans une discipline de fer.

Herbin le joueur, près de 500 matches, 100 buts, des titres de champion de France, des Coupes, et une bonne vingtaine de sélections en équipe de France, qui embrassa, et superbement, la carrière d’entraîneur après celle de joueur. Herbin qui confia les clés de la maison Verte à une bande de jeunes et qui n’aura, de cesse, de combattre la politique de vedettes instaurée à la fin des années 70.

Une phénoménale figure

Robert Herbin avait tout compris. Avant les autres. Le renouveau du football français, c’est aussi lui. La passion verte donnée à des millions de français, ça vient aussi de lui. Avec sa disparition, le club du Forez perd une phénoménale figure. Dans tous les sens du terme.

B.D.