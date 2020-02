ASSE : entre inquiétude et solidarité, le discours fédérateur de Diony

true

Entré en jeu à la mi-temps à la place de Charles Abi, Loïs Diony a eu un impact important sur le jeu de l’ASSE hier à Brest (2-3). En effet, non seulement il a été décisif sur l’action ayant abouti au pénalty transformé par Denis Bouanga mais il a aussi marqué le deuxième but stéphanois. Bref, une jolie entrée, hélas pas récompensée par un nul ou une victoire.

Interrogé par beIN dans les coursives du stade Le Blé, l’attaquant stéphanois a été fidèle à lui-même : franc. Il n’a pas caché ses inquiétudes concernant la spirale infernale de son équipe, battue pour la quatrième fois d’affilée en Ligue 1, mais il assure qu’elle saura s’en sortir si elle reste solidaire.

« Le changement tactique a failli fonctionner, mais on traverse une période difficile. Tout va contre nous en ce moment. On a fait une bonne deuxième mi-temps, mais remonter trois buts, c’est quasiment impossible. Chaque match qui passe est une nouvelle défaite en ce moment et, derrière, les autres gagnent. Ça devient de plus en plus inquiétant mais il faut se serrer les coudes et qu’on défonce tout sur le terrain. »