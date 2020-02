ASSE : Epinal, Arsenal, sa saison, ses objectifs… William Saliba en dit plus

true

Sur les derniers résultats de l’ASSE

« On sort d’une semaine difficile. Comme le coach l’a dit, il faut qu’on se parle. On s’est dit les choses. On va essayer de rectifier nos erreurs.

On était habitué à prendre très peu de buts. Ça a changé. On doit comprendre de nos erreurs, s’améliorer. Cette année, beaucoup de joueurs se blessent. On n’a pas de chance. Ce n’est pas une excuse. On doit s’en sortir quand même, se battre contre cette malchance. À nous de rectifier le tir dès demain. »

– « William #Saliba, pensez-vous à la descente en #Ligue2 au sein du groupe ? » – (Il coupe) « On ne va pas descendre ! On va se relever ! On n’est pas abattus, on a une bonne équipe. On va se relever. » #CDF #ASSE #SASASSE pic.twitter.com/7pB7oR8MfZ — Macky Diong (@MackyDIONG) February 12, 2020

Sur Epinal

« Si Epinal est arrivé à ce stade de la compétition ce n’est pas pour rien. On va prendre ce match comme un match de ligue 1. On ne doit pas les prendre de haut. Le Stade de France fait rêver. À nous de nous en rapprocher. »

Sur la situation de l’ASSE en L1

« On va se relever. On est une bonne équipe avec de très bons joueurs. On ne pense pas à la descente. Dans nos têtes, c’est impossible d’y songer.

C’est formateur pour moi de vivre également ce genre de moments qui sont compliqués. On doit être solide mentalement. Nous ne sommes pas abattus. »

Sur sa forme et son avenir

« Je ne suis pas encore à 100%. Mais je récupère match après match. Pour l’instant, je suis à 300% à Saint-Etienne. Cette année je n’ai pas la tête ailleurs. L’année prochaine je serai à Arsenal. Mais je suis quand même leurs résultats. »