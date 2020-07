ASSE – Exclu BUT : le peuple vert affiche sa confiance en Claude Puel

true

Claude Puel est-il l’homme de la situation pour redonner des couleurs à l’ASSE ?C’est la question que nous avons posée aux supporters stéphanois, au cours d’un micro-trottoir…

Kévin, Olivet (45) :

»Oui, c’est l’homme de la situation. Puel va avoir l’effectif qu’il souhaite contrairement à la saison dernière où il est arrivé en cours de route… Il va également faire sa préparation et puis les joueurs vont avoir plus de temps pour s’acclimater à sa méthode de travail. C’est l’entraîneur qu’il faut à l’ASSE pour redorer le blason vert et ainsi retrouver des résultats tant espérés par le peuple vert.’

Ludovic, Valence (26) :

»Même si j’ai quelques doutes, j’ai envie de faire confiance à Puel. C’est un entraîneur qui a beaucoup d’expérience et notamment en Ligue 1. J’espère qu’il sait où il va, mais je pense que la saison à venir va être compliquée, surtout si le club ne recrute pas. »

Jean-Loup, Ploërmel (56) :

»Il n’y a aucune raison de ne pas avoir confiance en Claude Puel. Il a déjà fait ses preuves en Ligue 1. Et là pour cette saison, il aura choisi ses joueurs. J’espère que Khazri, notre meilleur buteur lors de la saison 2018-2019 restera chez nous. Il sera plus reposé que la saison précédente et je suis sûr qu’il retrouvera son niveau. »

Axel, Paris (75) :

»Bien évidemment ! Quand il est arrivé cette saison pour remplacer Ghislain Printant, on a tout suite enchaîné les victoires. Ça a été ensuite plus compliqué… Mais nous sommes quand même en finale de la Coupe de France ! J’aime le fait qu’il mise sur une jeunesse dorée, tout en gardant les joueurs importants du club. C’est un grand coach français, j’ai confiance en lui. Je crois en nos chances pour accrocher le top 5 la saison prochaine. Et pourquoi pas soulever le trophée le 24 juillet prochain face au PSG et donc disputer la Ligue Europa ? En tout cas, on l’espère tous ! »

Audrey, Sennecey-le-Grand (71) :

»J’ai une totale confiance en Puel. On sait de quoi il est capable. Quand on regarde les équipes qu’il a entraînées, comme Lille et Nice, et qu’on voit où il les a emmenées, on a de quoi être confiant.

Après, il ne faut pas croire non plus qu’il va faire des miracles, mais il va montrer à tout le monde que c’est un super coach ! »

Thomas, Valence (26) :

»Il faut lui confiance. Je suis persuadé que c’est l’entraîneur qu’il nous faut pour retrouver l’Europe. Il est réputé pour faire confiance aux jeunes et ça j’apprécie ! Surtout qu’on a de la qualité chez nos jeunes… Cependant, il ne faut pas oublier que dans un effectif rajeuni comme va l’être le nôtre, il faut impérativement la présence de cadres. C’est pour ça que j’ai eu un peu peur lorsque j’ai vu la liste des indésirables de Puel. A mon avis, il faut impérativement prolonger Perrin, et conserver M’Vila et Khazri. »

Adrien, Poitiers (86) :

»Oui, j’ai confiance en lui. Après, les résultats vont surtout dépendre des moyens dont il va pouvoir bénéficier pour recruter lors de ce mercato estival. Une chose est sûre : on fera une meilleure saison que la précédente ! »