ASSE – INFO BUT! Mercato : Robert Beric tenté par un départ

true

Lassé de sa situation, Robert Beric ne serait pas contre un changement de club au Mercato, un an après avoir prolongé à l’ASSE.

Il y a un an, Robert Beric avait prolongé à l’ASSE sur l’insistance de Roland Romeyer. Mais depuis, la situation du Slovène ne s’est pas vraiment améliorée. Auteur de 8 buts en 2019, Beric n’en a inscrit qu’un depuis le début de la saison, lors du derby contre Lyon (1-0), pour la première de Claude Puel à la tête des Verts.

Leganes et la Spal le suivent de longue date

Un but resté sans lendemains, l’ancien joueur du Rapid de Vienne jouant les utilités depuis l’arrivée du Castrais. Remplacé la semaine dernière lors de la qualification de l’ASSE en Coupe de la Ligue à Nîmes (2-1), à 2-0, l’attaquant avait montré son mécontentement en rejoignant le banc. Et il n’était que remplaçant à Strasbourg (1-2), malgré les absences de Denis Bouanga, Romain Hamouma et Wahbi Khazri, Puel préférant aligner Arnaud Nordin en pointe.

Conscient de ne pas entrer pleinement dans les plans du successeur de Ghislain Printant, Beric devrait étudier les éventuelles propositions cet hiver. L’an dernier, il avait écarté une offre du Dynamo Kiev et avait également été approché par les Espagnols de Leganes et les Italiens de la Spal. L’ASSE, qui cherche à dégraisser son effectif au Mercato, ne devrait pas fermer la porte en cas d’offre.