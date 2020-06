ASSE – Exclu But : Quelle est l’équipe-type des Verts les plus bankables ?

true

L’ASSE espère vendre certains joueurs pour pouvoir présenter des comptes à l’équilibre à la DNCG le 9 juillet. But ! a recensés ses éléments sous contrat les plus côtés sur le marché.

Stefan BAJIC (valeur estimée 2 M€)

A 18 ans, le jeune portier jouit d’une belle réputation, auréolée par son statut d’international U19 et la victoire en Coupe Gambardella l’an dernier. Des cinq gardiens sous contrat professionnel à l’ASSE, il est le plus jeune mais déjà le plus côté.

Sergi PALENCIA (2 M€)

Alors qu’il avait fait une belle saison à Bordeaux, le défenseur espagnol n’a pas confirmé chez les Verts où il est sous contrat jusqu’en juin 2023. Avec la concurrence de Mathieu Debuchy et Yvann Mâçon, il sait qu’il n’est qu’un 3e choix à son poste, et le club lui a signifié qu’il n’entrait plus dans ses plans. Un retour en Espagne est à envisager.

Harold MOUKOUDI (7 M€)

Arrivé libre l’été dernier à l’issue de son contrat au Havre, le défenseur (22 ans) est deevenu international camerounais. En difficulté dans le fiasco du début de saison stéphanois, il s’est refait une santé en Championship, à Middlesbrough, et l’ASSE espère profiter de sa bonne côte en Angleterre pour le transférer.

Wesley FOFANA (20 M€)

L’ancien vainqueur de la Gambardella est devenu titulaire depuis l’arrivée de Puel et il a réalisé une bonne saison (23 matches, 2 buts). Il en recueille les fruits avec une prolongation jusqu’en 2024 et de nombreuses sollicitations. Plusieurs clubs étrangers s’intéressent à lui, notamment le Milan AC, le RB Leipzig, Arsenal et Everton. S’il rêve d’évoluer un jour en Angleterre, le Marseillais n’entend pas quitter l’ASSE dès cet été, mais il y a un an, William Saliba n’avait pas très envie de partir lui non plus…

Miguel TRAUCO (2 M€)

Acheté pour moins d’1 M€ à Flamengo, où son contrat expirait, l’international péruvien a soufflé le chaud et le froid lors de sa première saison en France. Pas assez rigoureux défensivement, il ne sera pas retenu en cas de proposition intéressante. Des clubs espagnols, dont Valladolid, sont venus aux nouvelles.

Mahdi CAMARA (5 M€)

Prêté à Laval (National) en 2018-19, le milieu de terrain (21 ans) a été l’un des grands bénéficiaires de l’arrivée de Puel. Auteur d’une bonne saison (20 matches, 2 buts), il a prolongé jusqu’en 2024, comme Fofana et Abi. Un profil de box to box susceptible d’éveiller l’attention des clubs anglais.

Zaydou YOUSSOUF (10 M€)

Acheté 2 M€ à Bordeaux où il arrivait en fin de contrat, le gaucher a montré l’étendue de son potentiel à l’arrivée de Puel avant de devoir mettre un terme à sa saison début 2020 pour soigner une vieille blessure à un genou. Mais son volume, son agressivité et ses qualités techniques font de lui l’un des joueurs les plus côtés de l’effectif stéphanois.

Franck HONORAT (5 M€)

L’ancien clermontois (23 ans) n’a pas inscrit le moindre but lors de sa première saison chez les Verts mais ses qualités de vitesse et de centre font de lui l’un des joueurs stéphanois les plus convoités de ce début de Mercato. Lorient et Brest ont fait des propositions, et l’ASSE était sur le point de le « sacrifier » ce début de semaine pour renflouer un peu ses caisses, surtout que l’ailier a demandé à partir pour avoir plus de temps de jeu. Cela avait déjà été le cas cet hiver, lors d’une première approche de Lorient.

Wahbi KHAZRI (7 M€)

L’international tunisien (29 ans) n’a inscrit que 6 buts en 2019-20. Sa côte est retombée en dessous des 10 M€ mais son profil plait encore à l’étranger, en particulier en Espagne, en Turquie et en Russie, même si son salaire est un frein.

VAGNER (5 M€)

Le petit attaquant capverdien a pleinement profité de ses deux prêts consécutifs à Nancy. Parmi les meilleurs joueurs de L2, il intéresse plusieurs clubs de l’élite, notamment Lorient, Lens, Metz et Strasbourg. Puel n’aurait pas d’avis tranché sur lui mais la situation financière du club pourrait encourager son transfert.

Denis BOUANGA (17 M€)

Avec Fofana, l’ancien nîmois est l’un des joueurs sur qui Puel compte beaucoup s’appuyer pour reconstruire, mais l’ASSE pourrait être tentée par une vente si les enchères venaient à monter. Acheté 4 M€ l’été dernier, l’international gabonais (25 ans) est notamment dans le viseur du Betis Séville et de Lille, mais surtout du Stade Rennais où Julien Stéphan en aurait fait une priorité.