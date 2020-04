ASSE – Exclu : Jérémie Janot croit en Claude Puel

true

En interview dans But ASSE, l’ancien gardien des Verts Jérémie Janot s’est notamment exprimé sur les débuts de Claude Puel dans le Forez.

BUT ASSE : Jérémie, vous suivez toujours les matches de l’ASSE ?

Jérémie JANOT : Evidemment. Cette saison me fait un peu penser à celle où Alain Perrin avait remplacé Laurent Roussey. Il y avait beaucoup de matches avec l’Europe. Ghislain Printant n’a pas eu de résultats et il y a eu un changement de cap avec Claude Puel, un changement d’ère.

Vous avez toujours des contacts à L’Etrat ?

Il m’arrive d’avoir Julien (Sablé), Razik (Nedder), Jessy (Moulin) et Loïc (Perrin), mais pas trop pendant la saison parce qu’on est tous bien occupés. J’ai aussi les gens du centre. Certains, je les connais depuis plus de vingt ans. On s’apprécie. Ce sont des gens qui comptent pour moi.

Razik Nedder a eu moins de réussite avec la réserve qu’avec les U19…

ça confirme que la réserve, c’est dur. On s’en était rendus compte avec Lolo Batlles. Mais c’est formateur pour les jeunes.

Que pensez-vous des premiers mois de Puel ?

Il a pris le train en marche. Mais Puel, c’est un coach reconnu. Partout où il est passé il a construit, il a lancé beaucoup de jeunes. A Nice et à Lille, il a fait grandir le club. Il a prouvé. Je suis convaincu qu’avec lui, l’ASSE retrouvera les beaux jours.