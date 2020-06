ASSE : Fabien Lemoine (FC Lorient), son (nouveau) cri du cœur pour le Chaudron

true

Deux ans après avoir quitté l’ASSE, Fabien Lemoine, aujourd’hui capitaine du FC Lorient, promu en L1, a confié qu’il avait vraiment hâte de revenir à « Geoffroy »…

Dans un entretien au podcast Dessous de Verts, Fabien Lemoine, le capitaine du FC Lorient, a confirmé qu’il avait toujours le cœur vert et qu’il gardait un super souvenir de ses années à l’ASSE et notamment du Chaudron. « J’y ai vécu des émotions de dingue ! Je souhaitais remonter en Ligue 1 pour revenir là-bas. Personnellement, mon objectif était de rejouer à Geoffroy-Guichard au moins une fois avant d’arrêter ma carrière. Revenir là-bas, ça va être top ! », explique en effet l’ancien stéphanois (propos retranscris par Poteaux Carrés).

« Ce stade-là est extraordinaire »

Ce retour, « Papy » l’attend avec impatience… « Cela va être un moment très particulier pour moi de revenir à Geoffroy, je le prends comme un privilège. Je vis des moments extras aussi ici à Lorient, on vient de monter, il y a un projet qui s’est mis en route. Mais après, le Chaudron, tu ne le remplaceras pas en fait ! C’est ça qui fait la diff’. Dans ce club-là, c’est ce qui fait vraiment la différence. Ce stade-là est extraordinaire. C’est un truc de fou ! T’as beau faire d’autres stades – Marseille, forcément, c’est aussi énorme – pour moi avoir vécu à Sainté et avoir connu ces émotions-là dans le Chaudron… A Lorient le projet est top, il y a une dynamique, mais à un moment donné tu ne peux pas comparer. A Sainté t’as un stade qui est 15, 20, 50 fois plus bruyant ou plus passionné. Pour autant, je me régale à jouer au Moustoir tous les quinze jours. Mais la passion est différente. Ce n’est pas une insulte aux supporters lorientais. »