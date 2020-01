ASSE – FC Nantes (0-2) : Boudebouz, Khazri… leurs pauvres stats contre les Canaris

true

Après le 6-1 au Parc, l’ASSE ne s’est pas relevée dimanche contre le FC Nantes, débutant l’année 2020 à Geoffroy-Guichard, à huis clos, par une défaite qui les plonge à la 15e place de la L1.Pour ce match, Claude Puel comptait beaucoup sur Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri, en l’absence de ses deux meilleurs buteurs et passeurs de la première partie de saison, Denis Bouanga et Romain Hamouma. Mais l’Algérien et le Tunisien n’ont pas répondu aux attentes.

Sorti à la mi-temps, Boudebouz a gagné 2 ballons et en a perdu 12, ne cadrant pas sa seule frappe des 45 premières minutes. En pointe, Khazri, lui, a joué tout le match, mais sa fiche de stats suffit à montrer à quel point il a été hors sujet : 2 ballons gagnés, 23 ballons perdus, 64% de passes réussies seulement et 0 tir cadré sur 3 frappes.