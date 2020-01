ASSE – FC Nantes (0-2) : Loïc Perrin appuie là où ça fait mal

true

But : Loïc, quelle analyse faites-vous de cette défaite ?

Loïc PERRIN : On a manqué de justesse notamment dans les derniers centres ou les dernières passes, ce qui nous a empêché d’être dangereux. Les Nantais eux ont été très efficaces. Ils ont marqué deux buts alors qu’hormis en fin de match où il y avait plus d’espaces, on a pas eu le sentiment d’être en danger.

« C’est compliqué de se révolter quand on centre derrière le but ! »

Comment expliquez-vous cette mauvaise passe ?

Il y a plein d’explications. C’est des détails, comme souvent. Et en ce moment ils ne tournent pas forcément pour nous. Mais il faut qu’on arrive à en faire plus.

On n’a pas senti de révolte…

Je ne sais pas. Mais c’est compliqué de se révolter quand on centre derrière le but !

Vous êtes 15es. Y a-t-il de l’inquiétude ?

Non. Je ne suis pas inquiet. Mais il faut bien avoir conscience de la situation. Le championnat reste très serré et avec une bonne série on peut vite se replacer. Il y a des joueurs qui vont revenir. J’espère que ça nous fera du bien.