ASSE, FC Nantes : Jordan Veretout pas chaud pour les huis clos

true

Ancien milieu de terrain du FC Nantes et de l’ASSE, Jordan Veretout a expliqué ne pas avoir très envie de reprendre la Serie A sans public.

A l’instar de la Ligue 1, la Serie A se prépare à reprendre la compétition, une fois que le déconfinement sera effectif. Mais vu que le Covid-19 court toujours à travers le monde, les rencontres devraient se jouer à huis clos. Les supporters sont contre de chaque côté des Alpes et les joueurs ne semblent pas chauds non plus, à l’image de Jordan Veretout.

« Nous devrons faire attention, a expliqué l’ancien Nantais et Stéphanois à Eurosport. Nous sommes anxieux à l’idée de recommencer mais nous ne devons pas jouer avec notre santé. C’est ça le plus important. Il nous faudra plusieurs semaines avant de pouvoir recommencer à jouer. »

🙌 #UnButUneCelebration – 5⃣ 📅 Vous le savez !

👤 @TimotheeKolo 🔍 De la rage et du partage. Tout ce qu’on aime. 9/10. pic.twitter.com/bidHt9Gs63 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 24, 2020

« Les huis clos ? Notre métier, c’est de jouer devant du public et de lui donner de la joie. J’ai déjà joué un match à huis clos avec Nantes. C’est difficile de rentrer dans le match. On a l’impression que c’est plus un match d’entraînement que de championnat. »