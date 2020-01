ASSE – FC Nantes : pourquoi les Verts ne feront pas appel du huis clos

true

Invité à réagir à la sanction de deux matches à huis clos (dont un avec sursis) touchant l’AS Saint-Etienne après les incidents du match face au PSG le 15 décembre (0-4), l’avocat de l’association nationale des supporters Pierre Barthélémy s’est dit scandalisé dans les colonnes du « Progrès ». Pour lui, la LFP a franchi un limite dangereuse avec ce huis-clos suspensif sur la tête des dirigeants stéphanois :

« C’est n’importe quoi. On n’a jamais vu ça. Il suffira qu’un fumigène soit allumé pour que le huis clos total avec sursis tombe. Cela pose problème car la commission de discipline n’a plus aucune marge de manœuvre : le jour où quelque chose de vraiment grave va se passer, ils devront retirer des points, partir dans des sanctions gigantesques (…) On a l’impression que la Ligue est partie dans une croisade idéologique contre les fumigènes ».

Sacrifier Nantes pour éviter de perdre d’autres matches

Toujours est-il que, du côté de la direction de l’ASSE, on n’ira pas au combat contre la Commission de discipline de la LFP. S’ils avaient envoyé une grosse délégation pour défendre le club et éviter ce huis-clos total pour l’attitude de leurs virages, les Verts ont décidé d’accepter la sanction d’un match dans un stade vide face à Nantes dimanche (15 heures) sans se battre davantage. Bien conscient qu’en appel, la décision de la FFF pourrait être encore plus sévère.

Dans son communiqué, l’AS Saint-Etienne assure pourtant avoir tout tenté : « Les représentants du club ont défendu leurs arguments durant plus de deux heures devant les membres de la Commission de discipline de la LFP. Au cours de cette audition, la commission a semble-t-il été attentive au processus engagé en collaboration avec le Préfet de la Loire et visant à apporter des actions correctives dans l’organisation des matches ».

Reste que, mis à part rappeler aux supporters la « lourde menace » qu’il font planer sur les prochains matches à domicile, il n’y a pas grand chose d’autre à faire…