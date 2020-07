ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM, OL, PSG, LOSC : l’Etat maintient les 5.000 spectateurs dans les stades

true

L’Etat maintient la jauge de 5.000 spectateurs dans les stades jusqu’à 31 août même si les préfectures pourront la relever à l’occasion.

C’est officiel depuis quelques minutes : les stades de Ligue 1 ne pourront accueillir plus de 5.000 spectateurs jusqu’au 31 août. Le ministère chargé des Sports vient de l’annoncer via un communiqué. Néanmoins, précision importante, l’Etat autorise les préfectures à autoriser ponctuellement plus de supporters.

Ainsi, le Marseille-Saint-Etienne du vendredi 21 août, premier match de la saison, première affiche de Téléfoot et choc historique de la L1, pourrait-il voir la jauge augmenter. Jusqu’à quel point ? Tout dépendra, donc, de la préfecture. Mais il semble peu probable la moitié de la capacité du stade Vélodrome.

En tout cas, ce communiqué concerne les deux premières journées de championnat. Un nouveau point sera fait à la rentrée. Il faut espérer que la pandémie n’aura pas repris pendant les vacances estivales.

Communiqué de presse – Jauge dans les stades 280720