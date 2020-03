ASSE : Fofana veut remettre le couvert au SDF

true

« On a pris un abonnement, deux ans de suite, on y retourne les gars ! » : en rentrant dans le vestiaire de l’ASSE jeudi dernier après la qualification pour la finale de la Coupe de France, Wesley Fofana a crié son bonheur. Vainqueur de la Coupe Gambardella il y a un an contre Toulouse (2-0), il retournera au Stade de France, avec l’équipe première de l’ASSE cette fois. Un accessit ô combien mérité pour les Verts, dominateurs face aux Rennais, et pour Fofana, encore très bon contre Mbaye Niang, Romain Dell Castillo et compagnie.

🏟️💚 Le jeudi comme le dimanche, toujours là pour nous. #AllezLesVerts pic.twitter.com/9xQcdMoXjR — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 8, 2020

« Le PSG ne me fait pas peur »

« On a vécu une soirée incroyable, a commenté le défenseur à sa sortie des vestiaires. On avait à coeur de se qualifier pour aller au Stade de France. On l’a fait et on a vu qu’après le Chaudron a explosé. On savoure. On n’a pas douté malgré l’ouverture du score rennaise. On était tous confiants. On a oublié le championnat, on s’est concentrés sur la Coupe de France. Il y avait une qualification à aller chercher, on l’a fait. Maintenant on savoure. »

Et le Marseillais a annoncé la couleur : il n’a pas l’intention de revenir sans la Coupe le mois prochain, même si l’adversaire sera de taille… « J’étais déjà allé au Stade de France l’année dernière en Gambardella, je vais y retourner pour la Coupe de France. Je commence à être abonné, j’espère que ça va continuer. J’espère que vais gagner la Coupe comme l’année dernière. Ce serait bien pour le club et pour nous qui vivons une saison difficile. Le PSG ne me fait pas peur, j’ai peur de personne. »