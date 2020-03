ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les Verts s’enfoncent sans s’inquiéter »

true

Les Girondins de Bordeaux n’ont plus rien à craindre ni à espérer dans cette saison où les promesses non tenues de leur direction semblent autant agacer leur supporters que Paulo Sousa. De plus, ils étaient privés de quatre de leurs meilleurs joueurs (De Préville, Briand, Basic et Pablo) dimanche à Geoffroy-Guichard. Mais dans la foulée de sa victoire en ½ finale de Coupe de France contre Rennes (2-1), l’ASSE n’a pas été capable d’enchaîner. Dans un match sans rythme, face à une équipe si pâle que Paulo Sousa est apparu déçu voire résigné en conférence de presse, où il a tiré sur ses joueurs après la rencontre, l’ASSE n’a pu faire mieux que match nul.

💬 « On est contents d’être revenus au score »@l00ping n’oublie pas que les Verts ont été menés puis réduits à dix contre Bordeaux 👇 pic.twitter.com/cLk3zgQOnO — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 8, 2020

Puel et ses joueurs ne s’inquiètent même pas de la situation

Les Verts ont eu le mérite de vite revenir au score après s’être retrouvés menés à l’heure de jeu sur la première occasion girondine, conclue par Josh Maja, bien aidé par Timothée Kolodziejczak. C’est Denis Bouanga qui a égalisé, sur un centre de Ryad Boudebouz, avant que l’ASSE ne finisse à dix suite à l’expulsion de Mahdi Camara. Le milieu de terrain sera suspendu à Monaco dimanche, tout comme Jean-Eudes Aholou, décidément très fragile, lui qui s’est fait une entorse après avoir vendangé deux belles occasions d’ouvrir le score en frappant à chaque fois sur Benoît Costil, sans grande conviction. « On n’a pas été assez tueurs », a regretté Kolo après la rencontre. Le défenseur a toutefois estimé que son équipe était « sur la bonne voie », que le match était « de bon augure ». Claude Puel aussi voulait positiver en soulignant le « gros match » de ses joueurs, malgré la fatigue. William Saliba, lui, a dit qu’il n’était « pas inquiet, quand même pas». La lecture du classement tout autant que les derniers résultats devraient pourtant inciter tout ce joli petit monde à prendre peut-être un peu mieux conscience de la situation : à 10 journées de la fin de la saison, l’ASSE a encore perdu une place au classement, tombant à la 17e place avec seulement 3 points d’avance sur le barragiste, Nîmes.

Khazri et Hamouma ne feront pas de mal

Une victoire des Crocos conjuguée à une défaite à Monaco et les Verts se retrouveraient dans le rouge ce week-end. Un scénario à éviter, évidemment. Pour cela, Puel devrait pouvoir enregistrer les retours de Yohan Cabaye mais aussi de Romain Hamouma et Wahbi Khazri, les 2e et 3e meilleurs buteurs d’une équipe où Bouanga était encore bien seul devant contre Bordeaux, Loïs Diony et Charles Abi ayant à nouveau prouvé leur incapacité à faire trembler les filets, en pointe. Les deux avant-centres ne totalisent qu’1 but à eux deux en L1 cette saison. Il y aurait aussi beaucoup à redire de Yann M’Vila et son positionnement, de l’incapacité de Ryad Boudebouz à aller de l’avant, etc… Bref, l’ASSE est en finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 1982 mais son maintien en L1 est encore loin d’être assuré. Et malgré son bon match contre Rennes, on préférerait qu’elle s’inquiète un peu plus de son classement. »