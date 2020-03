ASSE : Ghislain Printant appelle au confinement

true

L’ASSE et Ghislain Printant, débarqué l’automne dernier après un début de saison catastrophique, avaient rendez-vous aux Prud’hommes mercredi dernier. Le Montpelliérain demande 1,6 M€ d’indemnités suite à son licenciement. La juridiction prud’homale a fixé au 9 septembre prochain l’audience de mise en état des pièces du dossier entre les parties.

Mais sur Twitter, Printant ne fait aucune allusion à ce procès. Il multiplie en revanche les appels à la prudence face au coronavirus, et explique notamment qu’il n’est pas allé voter hier pour les Municipales, contrairement à ses habitudes.

« En tant que citoyen, il me semble irresponsable d’aller voter demain, avait-il prévenu samedi. Que nos représentants prennent leurs responsabilités. L’annulation des élections serait plus juste. A chacun son point de vue ».

Et hier, il a posté ce message : « Déçu (1er fois) aujourd’hui de ne pas avoir rempli mon devoir de citoyen mais fier d’avoir agit en tant que responsable devant cette pandémie. Prenons avec le plus grand sérieux ce combat et luttons tous ensemble. Respectons ». Un avis partagé par beaucoup de Français.