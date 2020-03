ASSE – Girondins (1-1) : Saliba garde un goût amer du but bordelais

true

Trois jours après la qualification en finale de Coupe de France face au Stade Rennais (2-1), l’ASSE a bien cru être très mal embarquée face aux Girondins. En deuxième période, les hommes de Claude Puel ont en effet concédé l’ouverture du score aux Bordelais.

Une action où après un duel avec Saliba et un mauvais renvoi de Kolodziejczak, Maja a glissé le ballon au fond. Mais du côté stéphanois, cette action passe mal puisque le défenseur qui appartient à Arsenal estime qu’une irrégularité n’a pas été sanctionnée. « Je suis en pleine détente, il me touche. J’ai cru que l’arbitre allait siffler la faute. Derrière comme je touche la balle, Kolo est surpris et on encaisse le but », a estimé Saliba dans des propos relayés par EVECT.

En revanche, Saliba a affiché bien plus de satisfaction face à la capacité de réaction de ses partenaires. « Ce qui est bien ce soir c’est l’état d’esprit, on revient tout de suite dans la rencontre et derrière, même à dix, on est solidaire. Il y avait un peu de fatigue après Rennes, on ne concrétise pas notre première période, on pouvait prendre les trois points ce soir. »