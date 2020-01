ASSE, Girondins : Daniel Riolo se sert de Bordeaux pour taper sur les Verts

false

Sur RMC, Daniel Riolo a donné son avis sur les récents mouvements à la tête des Girondins de Bordeaux, avec le retrait de Joe DaGrosa et la nomination de Frédéric Longuépée à la présidence. Un nouveau président qui ne fait pas l’unanimité auprès des supporters, loin de là. « Ils avaient l’impression que De Tavernost était comme un Président délégué, il incarnait le club, il pouvait parler aux supporters, les rassurer, ou pas, a expliqué Riolo. Il ne tenait pas les cordons de la bourse mais au moins tu avais l’impression qu’il y avait un homme. Là, il n’y a pas d’homme. Il y a un nouvel homme qui arrive, mais qui est décrié, et que les Bordelais ne veulent pas, Frédéric Longuépée. Là, c’est un vrai problème. »

Et à Riolo de citer l’ASSE pour développer son point de vue…

« Cela va plus loin. Prenons l’exemple de Saint-Etienne, un club qui ne peut pas être plus incarné. Et pourtant, il y a une rupture totale entre les supporters et la direction, qui ne peuvent plus se parler. Tu as envie de penser que lorsque ce sont tous des Stéphanois, tous supporters du club, normalement ça doit aller bien, tu dois pouvoir écrire une histoire ensemble. Et bien tu vois que là, ça ne colle pas non plus… ».