ASSE, Girondins – Mercato : l’AS Monaco a scellé l’avenir d’Aholou et Aït Bennasser

Prêtés à l’ASSE et aux Girondins, Jean-Eudes Aholou et Youssef Ait-Bennasser vont réintégrer l’AS Monaco… qui espère bien leur trouver une nouvelle porte de sortie.

La Provence évoquait hier le vaste chantier qui attend l’AS Monaco cet été. Et celui-ci concerne deux joueurs prêtés à l’ASSE et aux Girondins cette saison : Jean-Eudes Aholou et Youssef Ait Bennasser, également passé par le Forez en 2018-19.Les deux milieux ne seront pas conservés et ils rentreront donc sur le Rocher. Mais le club de la Principauté ne compte pas sur eux et il va donc les mettre à nouveau sur le marché.

🔙 Le 18 mai 2019, un défenseur de 18 ans formé au club faisait ses premiers pas à Geoffroy-Guichard. 👀 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 18, 2020

« Malgré les départs des joueurs en fin de contrat (dont Subasic) et prêtés (Bakayoko, Slimani, Adrien Silva), dont certains ont déjà quitté la Principauté, plus de 60 professionnels (dont 22 retours de prêt) sont concernés par la reprise, prévue après le 15 juin et quelques vacances. C’est deux fois trop pour construire une équipe sans Europe », écrit La Provence.

Avant de préciser : « Parmi les retours de prêt, seuls l’attaquant nigérian Onyekuru (Galatasaray), le jeune gardien polonais Majecki (Legia Varsovie), et les jeunes défenseurs Pavlovic (Partizan Belgrade), Biancone et Panzo (Cercle Bruges) devraient intégrer l’effectif. Les autres doivent trouver une porte de sortie. Certains, tels N’Doram (Lens, Metz) ou Grandsir (Brest, Angleterre, Espagne), ont reçu des offres. Mais pour la majorité, gros salaires (dont le champion du monde Sidibé, Barreca, Chadli, Pelé, Aït Bennasser ou Ahoulou), ce sera compliqué. »