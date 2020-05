ASSE, Girondins – Mercato : les deux clubs creusent un dossier compliqué en Ligue 1

true

Selon le Courrier de l’Ouest, l’ASSE et les Girondins seraient sur les rangs pour s’attacher les services d’Angelo Fulgini (SCO Angers).

C’est une certitude, que ce soit pour l’ASSE et les Girondins de Bordeaux, le prochain Mercato estival ne sera pas celui de toutes les folies. Avec des finances tendues, les deux clubs doivent donc flairer les bons coups.

Parmi eux, il y a par exemple le cas Angelo Fulgini. Le milieu angevin, qui s’est imposé cette saison comme un joueur solide dans l’entrejeu du SCO, arrive en fin de contrat dans un an. Une situation qui le pousse à s’interroger sur son avenir. L’ASSE et les Girondins l’auraient bien compris en présentant des offres concrètes « qui ne laisseraient pas le joueur insensible ».

Néanmoins, le dossier s’annonce déjà compliqué pour les deux clubs. Tout d’abord parce qu’Everton serait aussi passé à l’action, avec des moyens autrement plus importants. Mais aussi et surtout parce que le Courrier de l’Ouest estime sa valeur entre 4 et 5 millions d’euros. Ce qui fait écho à une confession récente de Claude Puel dans l’Equipe. « Les transferts à 4 ou 5 millions d’euros ne seront plus possibles », avait affirmé de manière limpide le coach stéphanois.