ASSE, Girondins – Mercato : Gasset débarque avec une colonie verte… Et Jaroslav Plasil

Officialisé ce lundi aux Girondins, Gasset va être accompagné de Printant et Grange, deux ex de l’ASSE, dans son staff. Plasil complètera l’attelage. Blondel est resté sur la touche.

Nouveau coach des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset pourrait retrouver plusieurs anciens de l’ASSE. Plusieurs indésirables de Claude Puel, à l’instar de Yann M’vila, souhaiterait rejoindre l’ex-bras droit de Laurent Blanc du côté du Matmut Atlantique. Durant son intermède dans le Forez (2017-2019), Gasset avait noué une relation forte avec plusieurs éléments.

Comme expliqué par les Girondins dans leur communiqué, Paulo Sousa a quitté Bordeaux avec tout son staff. Le chantier numéro 1 de Gasset est donc d’établir en premier lieu sa garde rapprochée avant d’éventuellement envisager quelques renforts chez ses anciens joueurs.

Bordeaux n’a pas encore officialisé les adjoints mais tout semble ok



En coulisses, le technicien héraultais s’active pour constituer son staff. Si Bordeaux n’a pas communiqué sur d’autres arrivées, c’est qu’elles sont encore et toujours en négociations selon « Sud-Ouest ». En adjoint, Ghislain Printant sera de la partie. Les deux hommes sont très proches et l’ancien coach de Bastia et de l’ASSE était à ses côtés lors du premier entraînement à Saint-Paul-les-Dax. Il sera accompagné d’un jeune technicien en 2e adjoint comme ce fut le cas de Julien Sablé à Saint-Etienne… Et, si l’on en croit l’excellent « Girondinfos », c’est Jaroslav Plasil et Eric Bédouet (préparateur physique) qui ont été choisis pour être les cautions bordelaises. En ce qui concerne le poste d’entraîneur des gardiens, l’ancien coach de Montpellier a confié la responsabilité de ses ouailles à… Fabrice Grange ! Arrivé chez les Verts en 2012, Grange a décidé d’un commun accord avec l’ASSE, fin juin, de quitter le club à un an du terme de son contrat. À l’instar d’autres membres de l’effectif professionnel, il était en conflit avec Claude Puel.

Première séance pour Jean-Louis Gasset #PreparationFCGB pic.twitter.com/CixNCmHia6 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 10, 2020

Selon l’Equipe, alors que son arrivée était également évoquée, l’ancien team manager de l’ASSE Eric Blondel ne devrait finalement pas être de la partie. Après un staff à la fibre girondine mais largement estampillé ASSE, Jean-Louis Gasset pourrait ramener par la suite des joueurs des Verts chez les Marine et Blanc.