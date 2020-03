ASSE – Girondins : nouvelles rassurantes pour Cabaye, de gros absents à Bordeaux

true

Claude Puel a annoncé un absent supplémentaire mais un retour possible pour ASSE – Girondins. A Bordeaux, le groupe est connu.

Si le groupe de l’ASSE pour la réception des Girondins de Bordeaux (dimanche, 15 heures) n’est toujours pas tombé à l’heure où nous écrivons ces lignes, Claude Puel avait quand même réalisé un petit point santé lors de son passage devant les médias en milieu de journée.

Cabaye de retour la semaine prochaine ?

Normalement en état de jouer, Arnaud Nordin pourrait être convoqué par l’entraîneur des Verts. Il s’agirait du seul retour potentiellement attendu (Khazri, Hamouma, Perrin toujours sur le flanc). L’ASSE comptera même un blessé de plus par rapport au match de Rennes : Yohan Cabaye, sorti en première période face aux Bretons. Claude Puel s’est toutefois voulu rassurant quant à son absence : « Ce n’est pas grave, on verra s’il peut reprendre la semaine prochaine ».

Basic va manquer aux Girondins

Côté bordelais, Paulo Sousa a dévoilé il y a quelques minutes son groupe de 20 joueurs pour affronter les Verts dans le Chaudron. Incertain, Toma Basic n’y figure pas. Tout comme Jimmy Briand et Nicolas De Préville. On le savait déjà mais Pablo Castro est lui aussi sur le flanc et pour un long moment. Des absences de taille pour les Girondins.

Le groupe bordelais : Costil, Poussin, Michel – Kwateng, Mexer, Poundjé, Benito, Jovanovic, Koscielny, Sabaly, Baysse – Otavio, Pardo, Adli, Aït-Bennasser – Hwang, Oudin, Maja, Kamano, Kalu.