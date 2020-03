 ASSE – Girondins : un heureux présage pour les Verts ?

true

C’est un arbitre qui porte chance aux Verts, M. Léonard, qui sera au sifflet dimanche pour le match de L1 entre l’ASSE et les Girondins de Bordeaux.

Tout un peuple attendait ce rendez-vous et les Verts ont répondu présent. Pour sauver sa saison, catastrophique, l’ASSE aura l’occasion de disputer une finale de Coupe de France, le 25 avril prochain, face à l’ogre Paris Saint-Germain. Sept ans après la finale de Coupe de la Ligue remportée face aux Rennais, les hommes de Claude Puel ont encore fait des Bretons leur porte-bonheur en s’imposant 2-1 jeudi soir dans un Chaudron en fusion.

Dans la foulée de cette victoire attendue par tout un peuple, le club forézien reçoit Bordeaux. Et c’est Thomas Léonard qui a été désigné pour diriger la confrontation entre les Verts et les Girondins dimanche à 15h00.

Une bonne nouvelle pour les stéphanois comme l’explique le site Poteaux Carrés. « Cet arbitre messin de 38 ans a déjà croisé la route des Stéphanois à trois reprises cette saison, pour autant de victoires : à Dijon (2-1) et à Nîmes (1-0) pour le premier et le dernier succès de Ghislain Printant mais aussi contre Nice à GG (4-1), seul match emballant et nettement dominé de l’ère Puel mais acquise aux dépens d’Aiglons alors très diminués en défense. »