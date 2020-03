ASSE : au Parc OL, on interdit l’entrée aux Guichard

true

Il pensait avoir tout prévu. Et même fait tous les efforts possibles, lui le supporter de l’ASSE, contraint de créer un compte sur le site de l’OL pour acheter trois places afin d’assister au derby, dimanche soir dernier.

Pas le moindre signe distinctif, non plus, avant de parcourir la soixantaine de kilomètres séparant Sainté de la capitale des Gaules. Pas de maillot, aucune écharpe, rien de Vert. Même la voiture, pour l’occasion, avait une plaque d’immatriculation corse. Avec l’un de ses amis, et le père de ce dernier, le dénommé J. Guichard avait donc toutes les raisons de voir le 120e derby de l’histoire.

« Monsieur, vous êtes né à Saint-Étienne et en plus vous vous appelez Guichard, je crois que ça ne va pas être possible ».

Sauf que non, comme il s’en est expliqué à nos confrères du Progrès. « Nous passons une première barrière de sécurité, et aucun problème. Puis, la deuxième, les vigiles nous fouillent et toujours aucun problème, nous passons. Au dernier contrôle, mon billet passe au rouge, et la barrière se bloque, comme celui de mon ami. Son père, lui, passe au bleu, et peut accéder à la tribune. On nous envoie à la billetterie mais comme il y avait des Lyonnais partout, nous préférions la jouer discret pour expliquer la situation dans laquelle nous étions. Une fois ma carte d’identité donnée, on me dit : « Monsieur, vous êtes né à Saint-Étienne et en plus vous vous appelez Guichard, je crois que ça ne va pas être possible ». Je pensais que c’était une blague, mais non. »