OL : Aulas en remet une couche sur les supporters de l’ASSE

Hier soir, sur sa pelouse, l’OL a facilement disposé de l’ASSE lors du traditionnel derby, remporté par les joueurs de Rudi Garcia (2-0). Match qui s’est déroulé dans un bon esprit, loin des affrontements pitoyables qui ont eu lieu le samedi précédant la rencontre.

Comme vous le savez, en effet, plusieurs dizaines de prétendus supporters des Verts ont eu la regrettable idée de se rendre à Lyon, afin de montrer que ni les pouvoirs publics, ni personne, ne pouvaient les empêcher de se déplacer. Résultat, un fight organisé dans les rues de la capitale des Gaules un samedi soir.

« Que les instances du foot sanctionnent sévèrement ces actes »

Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, est revenu ce matin sur les incidents. Oubliant un peu vite que pour en arriver à cette extrémité et cette bêtise sans nom, il fallait être deux. A savoir des Stéphanois et des Lyonnais. « Et condamner cette minorité de Stéphanois venus à Lyon au mépris de l’arrêté préfectoral pour provoquer en plein centre de Lyon les lyonnais ! Je souhaite aussi que les instances du foot sanctionnent enfin très sévèrement ces actes qui déshonorent notre football. »