ASSE : Green, Saban, Gourna-Douath…le futur des Verts est signé

L’ASSE a officilaisé ce jour la siganture de trois premiers contrats pro à certains de ses meilleurs espoirs. A Sainté, c’est déjà demain.

On vous l’avait annoncé sur notre site il y a plusieurs semaines, l’ASSE allait offrir à certains de ses plus grands espoirs des contrats professionnels. Et, visiblement, le club du Forez a tenu à communiquer le même jour sur ces premières. Ainsi, et après Lucas Gourna-Douath, les dirigeants stéphanois ont officialisé les signatures de Etienne Green, gardien de but, et du très prometteur milieu de terrain, Mathys Saban.

Ce dernier, qui s’est engagé jusqu’au mois de juin 2023, fait indéniablement partie des grands espoirs du club. Pensionnaire du centre de formation depuis 2016, Saban a d’abord évolué en championnat U17 National la saison dernière, avant d’intégrer l’effectif U19 lors de l’exercice écoulé. Auteur de 9 buts en 18 matches de Championnat National U19 et double buteur en trois tours de Coupe Gambardella, le droitier, qui vient de fêter ses 18 ans, a aussi effectué ses débuts avec la réserve professionnelle.

Au même titre que Gourna-Douath, il est fort probable que l’on retrouve Saban dans certains matches de l’ASSE la saison prochaine. Claude Puel, et ce n’est pas un secret, veut accorder une grande place aux jeunes. A Sainté, c’est déjà demain.